Üzerine ağaç parçası düşen araç hasar gördü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 21:22
Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnidiye Mahallesi Orçun Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde park halinde bulunan 26 PA 728 plakalı hafif ticari aracın üzerine, yol kenarında bulunan kavak ağaçlarından birinin kalın dalı rüzgârın etkisiyle kırılarak düştü. Ön camında ve kaputu başta olmak üzere araçta büyük hasar meydana geldi. Adamın sahipleri ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdıkları gözlendi. Öte yandan düşen dal parçalardım bazılarının yola düştüğü ve trafiği tehlikeye attığı görüldü. Öte yandan araca yakın iki noktada da ağaçların kırıldığı ve dallarının yola düştüğü görüldü.
