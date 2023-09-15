15 Eylül 2023, Cuma
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Uyuşturucu operasyonunda annenin isyanı! Sonunda rahat ettin mi annem?
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 71 kişinin gözaltına alındığı operasyonda Pendik'te annenin oğluna isyanı kameraya yansıdı. Anne, gözaltına alınan oğluna "Sonunda rahat ettin mi annem" diye sitemde bulundu.