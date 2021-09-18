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Uyuşturucu kuryesi havalimanında nasıl öldü? Otopsi raporundan ne çıktı?

A Haber
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Giriş: 18.09.2021 09:04
Midesindeki uyuşturucu torbası patlayan uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda hayatını kaybetti. Peki olay nasıl gerçekleşti? Otopsi raporunda ne çıktı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede uyuşturucu kuryesinin midesinden çok sayıda kapsül çıkartıldı. Kapsüllerde toplam 400 gram kokain maddesi çıkartıldı. Zanlının midesindeki kapsüllerden ikisinin patladığı ve bu nedenle bilincini kaybederek yere düştüğü tespit edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Havalimanında görevli polis memurları hemen duruma müdahale etti ve sağlık ekipleri de olay yerine gönderildi. Sedye ile hastaneye kaldırılan Zambrano Xavier Fernando Loor, hayatını kaybetti. O anlar İstanbul Havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MİDESİNDEN ÇOK SAYIDA KAPSÜL ÇIKTI

Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede uyuşturucu kuryesinin midesinden çok sayıda kapsül çıkartıldı. Kapsüllerde toplam 400 gram kokain maddesi çıkartıldı. Zanlının midesindeki kapsüllerden ikisinin patladığı ve bu nedenle bilincini kaybederek yere düştüğü tespit edildi.

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