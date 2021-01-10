10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Uyanık tilki yuvasını yol kenarına yaptı! Ailesini vatandaşlar besliyor

Uyanık tilki yuvasını yol kenarına yaptı! Ailesini vatandaşlar besliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2021 08:59
Güncelleme:10.01.2021 14:40
Hakkari'de ağlık alanda kış mevsimini zor şartda geçirmek istemeyen bir tilki yol kenarındaki taşlıklar içine yuva yaptı. İnsanlara yakınlık gösteren sevimli tilki bu sayede her gün yavrularıyla birlikte karnını doyuruyor.

Hakkari'de ağlık alanda kış mevsimini zor şartda geçirmek istemeyen bir tilki yol kenarındaki taşlıklar içine yuva yaptı. İnsanlara yakınlık gösteren sevimli tilki bu sayede her gün yavrularıyla birlikte karnını doyuruyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uyanık tilki yuvasını...
Uyanık tilki yuvasını...
71 yaşında hayatını kaybetti
71 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü
Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Lice şehidi için tören
Lice şehidi için tören
Vahşi dev kertenkele altından çıktı
Vahşi dev kertenkele altından çıktı
Skandal görüntüler! TL'yi ateşe verip...
Skandal görüntüler! TL'yi ateşe verip...
Huzurevinde yangın: 7 ölü
Huzurevinde yangın: 7 ölü
Su samuru avını yerken böyle görüntülendi
Su samuru avını yerken böyle görüntülendi
7 aydır kayıp olan genç kız ormanda ağaca asılı halde bulundu
7 aydır kayıp olan genç kız ormanda ağaca asılı halde bulundu
Oyuncu Can Yaman'a ceza
Oyuncu Can Yaman'a ceza
İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler açıklandı
İstanbul'da vaka sayılarının düştüğü ilçeler açıklandı
Daha Fazla Video Göster