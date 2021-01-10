Uyanık tilki yuvasını yol kenarına yaptı! Ailesini vatandaşlar besliyor

Hakkari'de ağlık alanda kış mevsimini zor şartda geçirmek istemeyen bir tilki yol kenarındaki taşlıklar içine yuva yaptı. İnsanlara yakınlık gösteren sevimli tilki bu sayede her gün yavrularıyla birlikte karnını doyuruyor.

Hakkari'de ağlık alanda kış mevsimini zor şartda geçirmek istemeyen bir tilki yol kenarındaki taşlıklar içine yuva yaptı. İnsanlara yakınlık gösteren sevimli tilki bu sayede her gün yavrularıyla birlikte karnını doyuruyor.