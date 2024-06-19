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Üvey baba, oğlu ile kavga eden çocuğu bıçaklayarak öldürdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 18:13
Konya'da 48 yaşındaki üvey baba, oğlunun tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.
Üvey baba, oğlu ile kavga eden çocuğu öldürdü
Üvey baba, oğlu ile kavga eden çocuğu öldürdü
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