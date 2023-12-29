Üstgeçit ihmali ölüme yol açtı! Asansör ihmali kazaya yol açtı

Gaziosmanpaşa'da trafiğin hayli yoğun olduğu bir cadde burası. Son dönemde kazalarla gündemde. Karşıdan karşıya geçmek isterken bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Aslında bir üstgeçit var o noktada. Asansörü de ama aylardır çalışmıyor. Karşıya geçmek için hayatını riske atıyor insanlar. Aralarında merdiven çıkmak istemeyenler de var, sağlık problemleri yüzünden üstgeçidi kullanamayanlar da. Hatta belki de çoğunluktalar. Çünkü, tam o noktada bir fizik tedavi merkezi var.

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