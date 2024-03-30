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Ustasından arap tava ve süt helvası tarifi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 19:56
Ramazan ayı boyunca mutfaklardan telaş eksik olmuyor. Biz de sizlere farklı tarifler vermeye devam ediyoruz. Şef Can Şaşkın pratik, arap tava ve süt helvasının tariflerini verdi. İşte püf noktaları…
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Ustasından arap tava ve süt helvası tarifi!
Ustasından arap tava ve süt helvası tarifi!
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