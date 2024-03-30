Ustasından arap tava ve süt helvası tarifi!

Ramazan ayı boyunca mutfaklardan telaş eksik olmuyor. Biz de sizlere farklı tarifler vermeye devam ediyoruz. Şef Can Şaşkın pratik, arap tava ve süt helvasının tariflerini verdi. İşte püf noktaları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN