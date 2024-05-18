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Usta sanatçı Barış Manço...

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 12:04
Sevilen sanatçı Barış Manço'nun şarkıları, geleceğe miras niteliğinde. Usta sanatçı şarkılarında pek çok toplumsal mesaj veriyordu. Ve o şarkılardan biri de "Halil İbrahim Sofrası" Peki o günden bugüne neler değişti?
Usta sanatçı Barış Manço...
Usta sanatçı Barış Manço...
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