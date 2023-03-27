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Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti! Oyunculuğuyla ve sesiyle hafızalara kazındı

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 14:23
Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vav radyoda da görev yapan 77 yaşındaki Engür'ün vefatı sevenlerini yasa boğdu.
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