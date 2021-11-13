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Üsküdar’da taksisine almadı; Görüntülenince “Kafana sıkarım” diye tehdit etti

DHA
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Giriş: 13.11.2021 14:57
Üsküdar'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.

Üsküdar, Altunizde'de sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. Taksinin şoförü Fıstık'ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık'ı kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.

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