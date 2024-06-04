04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Üsküdar'da ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2024 14:25
Üsküdar'da alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullanan bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Park halindeki araçlara çarpan ve hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyuyan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.
Özel halk otobüsü kazası kamerada
Özel halk otobüsü kazası kamerada
Kayalıklardan düşen genci deniz polisi kurtardı
Kayalıklardan düşen genci deniz polisi kurtardı
Ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu
Ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu
Tokat’ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu
Tokat’ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu
Lens ameliyatında gözünden oldu!
Lens ameliyatında gözünden oldu!
Gençlerin tehlikeli serinliği
Gençlerin tehlikeli serinliği
Parkisonlu Milyoner yarışmacısı! İlham verdi
Parkisonlu Milyoner yarışmacısı! İlham verdi
İşte eğitim uçağının düşme anı
İşte eğitim uçağının düşme anı
Mevsimlik işçilerinin üzerine düşmemek için yön değiştirmiş
Mevsimlik işçilerinin üzerine düşmemek için yön değiştirmiş
Bahçelievler’de bir binanın balkonu çöktü
Bahçelievler'de bir binanın balkonu çöktü
İstanbul’un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
Çöken binanın sahibi tutuklandı!
Çöken binanın sahibi tutuklandı!
Daha Fazla Video Göster