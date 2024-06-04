04 Haziran 2024, Salı
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Üsküdar'da ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu
Üsküdar'da alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullanan bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Park halindeki araçlara çarpan ve hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyuyan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.