23 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2024 09:07
Üsküdar'da benzin istasyonuna ters yönden girmek isteyen otomobil, başka şeritten gelen bir araca çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3 bin yıldır su ekip tuz üretiyorlar
3 bin yıldır su ekip tuz üretiyorlar
Pendik’te kadınların kavgası kamerada
Pendik'te kadınların kavgası kamerada
Hedefi şaşıran pehlivan seyirciyi yere serdi
Hedefi şaşıran pehlivan seyirciyi yere serdi
Üsküdar’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Metro durağını su bastı
Metro durağını su bastı
Aşırı sıcaklara sağanak arası
Aşırı sıcaklara sağanak arası
Ötenazi kelimesi tekliften çıkarıldı
“Ötenazi” kelimesi tekliften çıkarıldı
Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı!
Başkent metrosunda arıza: 4,5 saat seferler yapılamadı!
Terör sevicilere geçit yok! 9 şüpheli gözaltında
Terör sevicilere geçit yok! 9 şüpheli gözaltında
Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada!
Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada!
Ankara’da Türk usulü yardım kamerada!
Ankara'da Türk usulü yardım kamerada!
Daha Fazla Video Göster