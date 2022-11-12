14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Üsküdar’da, geçmişten izleri bugüne taşıyan Antikacılar Çarşısı açıldı

Üsküdar’da, geçmişten izleri bugüne taşıyan Antikacılar Çarşısı açıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2022 10:59
Üsküdar Belediyesi, farklı dönemlere ait eşyaların ve antika parçaların satıldığı Üsküdar Antikacılar Çarşısı’nın açılışını gerçekleştirerek İstanbulluların hizmetine sundu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar’ın şanına yaraşır bir antika çarşısını oluşturmak içimizde bir ukteydi" dedi.
Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar
Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar
Taksim’deki patlama terör saldırısı mı?
Taksim’deki patlama terör saldırısı mı?
Terör saldırısı mı?
Terör saldırısı mı?
İstiklal Caddesi’nde patlama
İstiklal Caddesi’nde patlama
Kovulan işçilerden Kılıçdaroğlu’na tepki
Kovulan işçilerden Kılıçdaroğlu'na tepki
Tilkiyi eliyle böyle besledi
Tilkiyi eliyle böyle besledi
Sakarya’da 2 kişi yanarak can verdi
Sakarya'da 2 kişi yanarak can verdi
İzmir’de kentsel dönüşüm çıkmazı
İzmir'de kentsel dönüşüm çıkmazı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Balık fiyatları ne durumda?
Balık fiyatları ne durumda?
2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu!
2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu!
Nazmi Sunal hayatını kaybetti
Nazmi Sunal hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster