14 Kasım 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Üsküdar’da, geçmişten izleri bugüne taşıyan Antikacılar Çarşısı açıldı
Üsküdar Belediyesi, farklı dönemlere ait eşyaların ve antika parçaların satıldığı Üsküdar Antikacılar Çarşısı’nın açılışını gerçekleştirerek İstanbulluların hizmetine sundu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar’ın şanına yaraşır bir antika çarşısını oluşturmak içimizde bir ukteydi" dedi.