Üsküdar’da, geçmişten izleri bugüne taşıyan Antikacılar Çarşısı açıldı

Üsküdar Belediyesi, farklı dönemlere ait eşyaların ve antika parçaların satıldığı Üsküdar Antikacılar Çarşısı’nın açılışını gerçekleştirerek İstanbulluların hizmetine sundu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar’ın şanına yaraşır bir antika çarşısını oluşturmak içimizde bir ukteydi" dedi.