Üsküdar'da camiden çıkan kadına sözlü saldırı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

İstanbul Üsküdar'da Ebru Erman isimli kadının camiden çıktıktan sonra, kimliği belirlenemeyen bir erkek şahsın sözlü saldırısına maruz kalmıştı. Erkek şahıs namazını kılan Erman'a "kadınlar camide namaz kılamaz" sözleri üzerine ikili arasında tartışma yaşanmıştı. Bu tartışmaya ait video görüntüler ise sosyal medyada gündem olmuş, bazı art niyetli çevrelerce ise provoke edilmişti.

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