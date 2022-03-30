30 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Üsküdar'da barışmak için geldi; bıçaklanarak öldürüldü
Üsküdar'da 4 yıl önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 taraf barışmak için tekrar bir araya getirildi. 4 kişinin olduğu masada eski konuların konuşulmasıyla tekrar başlayan tartışmada Ercan Akdağ (44) bıçaklanarak hayatını kaybetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.