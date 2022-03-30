Üsküdar'da barışmak için geldi; bıçaklanarak öldürüldü

Üsküdar'da 4 yıl önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 taraf barışmak için tekrar bir araya getirildi. 4 kişinin olduğu masada eski konuların konuşulmasıyla tekrar başlayan tartışmada Ercan Akdağ (44) bıçaklanarak hayatını kaybetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.