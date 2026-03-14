Katil İsrail Hizbullah'ı bahane etti: 7 katlı binayı vurdu!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik kanlı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanını hedef alan İsrail işgal güçleri, bu kez Hizbullah üyelerinin varlığını bahane ederek Ermeni nüfusun yoğunlukta olduğu Burç Hamut semtindeki 7 katlı bir binayı hedef aldı. Bölgede büyük yıkıma, can pazarına ve paniğe yol açan saldırının detaylarını ve İsrail'in kirli iç savaş planını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden aktardı.