Fransa'da savaş alarmı! Üçlü görüşmede petrol pazarlığı! İran’dan “yuan” şartı

Kuzey Irak'taki Fransız askeri üssüne düzenlenen saldırıda bir askeri can kaybı ve 6 askerin savaşı, Paris-Tahran hattında tansiyonu zirveye taşıdı. Saldırının ardından dünyanın kilitlendiği "Fransa savaşına mı giriyor?" Soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki çıkarlarını koruma kararlılığını vurgularken, askeri bir çatışma yerine soğukkanlı bir diplomasi yürüteceklerinin sinyalini verdi. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, Fransa'dan konuya ilişkin son gelişmelere ilişkin Fransa İtalya ve İran görüşmelerinde petrol pazarlığına dikkat çekti. Aydın, İran’ın “yuan” şartı sonrası müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.