Trump’tan İran’a tarihi darbe! Hark Adası’nda tüm askeri hedefler yok edildi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Komutanlığı’nın talimatıyla İran’ın petrol ihracatı için kritik öneme sahip Hark Adası’na Orta Doğu tarihinin en şiddetli bombardımanlarından birinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Trump, adadaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini belirtirken, Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişine müdahale edilmesi halinde petrol altyapısının da hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca İran’ın ABD saldırılarına karşı koyabilecek bir kapasitesinin olmadığını savundu.