Aşılmaz denilen savunma çöktü: İsrail bozguna uğradı!

ABD ve Katil İsrail'in saldırgan politikalarıyla tırmanan savaşta İran’ın misilleme harekatı İsrail’in kuzeyini yerle bir etti. Tel Aviv’in hemen kuzeyindeki Zarzir bölgesine düşen devasa füzeler, İsrail’in "aşılmaz" denilen Demir Kubbe sistemini devre dışı bırakırken, bölgedeki dehşeti A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt görüntüledi. 300’den fazla binanın hasar aldığı, 80’den fazla yaralının olduğu bölgede yüzyıllık ağaçlar bile köklerinden söküldü.