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Üsküdar Çarşısı yıkıldı, yıkılacak! Facia geliyorum diyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 11:59
Üsküdar'daki tarihi Kapalı Çarşı'da, 400'ün üzerinde dükkan ve iş yeri bulunuyor. Ekmek teknesi olan esnaf, çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Çünkü, kolonlarda derin yarıklar var ve yapı güçlükle ayakta duruyor. Durumu gizlemek için kolonları kumaşlarla kamufle etmeye çabalayanlar da oluyor ama acil önlem alınmazsa facianın eli kulağında.
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