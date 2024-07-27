Unutulmaya yüz tutmuş kalemkarlığı yaşatan Tuncay ustanın hikayesi

A Haber Ustalar belgeseli merakla izlenmeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olan kalemkarlığı 41 yıldır yaşatmaya çalışan Tuncay Belen'in hikayesi geliyor ekranlara…

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