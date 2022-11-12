Ünlü türkücü Berdan Mardini'ye büyük şok! Akrabalarından saldırı suçlaması: Gözaltılar var

2 evladının annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021 tarihinde olaylı şekilde yollarını Berdan Mardini, iş ve özel hayatıyla da sürekli gündeme gelen isimler arasında yer aldı. 43 yaşındaki ünlü türkücü geçen günlerde tayt giyip, spor yaptığı görüntülerle adından söz ettirmişti. Bu defa konuşulma sebebi de ailevi meseleler... Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, Mardini'yi dolandırıcılıkla suçladı.