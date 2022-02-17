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Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı 'Barış-Pınar' diyerek dolandırdılar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2022 10:07
İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon lira dolandırılmasının ardından, bir profesörün daha telefon dolandırıcılarının ağına takıldığı ortaya çıktı. Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı.
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