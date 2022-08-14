14 Ağustos 2022, Pazar
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Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Destan, Masumlar Apartmanı ve Arka Sokaklar'da oynamıştı
Son olarak TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetti. Evren ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde de rol almıştı. Peki Süreyya Gürsel Evren kimdir? Neden öldü? İşte detaylar...