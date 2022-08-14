14 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Destan, Masumlar Apartmanı ve Arka Sokaklar'da oynamıştı

Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Destan, Masumlar Apartmanı ve Arka Sokaklar'da oynamıştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2022 00:51
Son olarak TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetti. Evren ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde de rol almıştı. Peki Süreyya Gürsel Evren kimdir? Neden öldü? İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’na soru: Hangi bilgi var?
Kılıçdaroğlu'na soru: Hangi bilgi var?
Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı!
Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı!
İzmir’de sahte içki deposuna baskın
İzmir'de sahte içki deposuna baskın
HAVELSAN’dan karma sürü teknolojisi
HAVELSAN’dan karma sürü teknolojisi
Uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın!
Uzun zaman sonra bir ilk! Son hallerine bakın!
Boğaz’da faciadan dönülen anlar kamerada
Boğaz'da faciadan dönülen anlar kamerada
Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı
Şaşkına çeviren olay! Gören telefona sarıldı
Antalya’da rehine krizinde yeni detaylar...
Antalya'da rehine krizinde yeni detaylar...
Asker eğlencesinde akılalmaz olay!
Asker eğlencesinde akılalmaz olay!
Kafede meydan savaşı gibi kavga
Kafede meydan savaşı gibi kavga
Koca şiddetinden kaçarken terminalinde öldürüldü
Koca şiddetinden kaçarken terminalinde öldürüldü
Daha Fazla Video Göster