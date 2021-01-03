Ünlü mikrobiyolog uyardı: Hazırlı olmalıyız! Dünyayı daha kötü pandemiler bekliyor olabilir

Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları küresel çapta sürerken, dünya ülkelerine kritik bir uyarı geldi. Orta Afrika'da incelemeler yapan ünlü mikrobiyolog "Jean-Jacques Muyembe-Tamfum" Afrika ormanlarında koronavirüsten çok daha tehlikeli binlerce tip virüs olduğuna işaret etti. Koronavirüsü alt etmenin yeterli olmadığını belirten profesör, "yeni salgınlara hazırlıklı olmalıyız" dedi.

"Dünyayı koronavirüsten daha kötü pandemiler bekliyor olabilir" uyarısı, Afrika'da çalışmalar yürüten profesör Jean-Jacques Tamfum'dan geldi.

KRİTİK UYARI

1970'lerde, Orta Afrika'da ortaya çıkan ebola salgınının keşfedilmesine yardımcı olan mikrobiyolog, insanlığın bilinmeyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Tamfum, Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında kol gezen binlerce ölümcül virüsün varlığına karşı uyarıda bulundu.

Her birinin Kovid-19'dan kat kat tehlikeli bir pandemiye neden olabileceğine dikkat çekerek, insanlığı bu virüslere karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Ünlü profesör ayrıca, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir hastada tespit edilen yeni virüse ilişkin endişelerini dile getirdi.

Ebola benzeri semptomlar gösteren hastanın taşıdığı virüsün, hala isimlendirilemediğine dikkat çekti.

İlk kez Kongo'da tespit edilen "hastalık X" isimli patojen, yeni bir salgın riski nedeniyle yetkilileri alarma geçirmişti.

Virüsün yüzde 50 ile 90 arasında ölümcül olabileceği açıklanmış, dünya sağlık örgütü ise yeni bir pandeminin söz konusu olmadığını ifade etmişti.