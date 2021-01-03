04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlü mikrobiyolog uyardı: Hazırlı olmalıyız! Dünyayı daha kötü pandemiler bekliyor olabilir

Ünlü mikrobiyolog uyardı: Hazırlı olmalıyız! Dünyayı daha kötü pandemiler bekliyor olabilir

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2021 09:19
Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları küresel çapta sürerken, dünya ülkelerine kritik bir uyarı geldi. Orta Afrika'da incelemeler yapan ünlü mikrobiyolog "Jean-Jacques Muyembe-Tamfum" Afrika ormanlarında koronavirüsten çok daha tehlikeli binlerce tip virüs olduğuna işaret etti. Koronavirüsü alt etmenin yeterli olmadığını belirten profesör, "yeni salgınlara hazırlıklı olmalıyız" dedi.

"Dünyayı koronavirüsten daha kötü pandemiler bekliyor olabilir" uyarısı, Afrika'da çalışmalar yürüten profesör Jean-Jacques Tamfum'dan geldi.

KRİTİK UYARI

1970'lerde, Orta Afrika'da ortaya çıkan ebola salgınının keşfedilmesine yardımcı olan mikrobiyolog, insanlığın bilinmeyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Tamfum, Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında kol gezen binlerce ölümcül virüsün varlığına karşı uyarıda bulundu.

Her birinin Kovid-19'dan kat kat tehlikeli bir pandemiye neden olabileceğine dikkat çekerek, insanlığı bu virüslere karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Ünlü profesör ayrıca, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir hastada tespit edilen yeni virüse ilişkin endişelerini dile getirdi.

Ebola benzeri semptomlar gösteren hastanın taşıdığı virüsün, hala isimlendirilemediğine dikkat çekti.

İlk kez Kongo'da tespit edilen "hastalık X" isimli patojen, yeni bir salgın riski nedeniyle yetkilileri alarma geçirmişti.

Virüsün yüzde 50 ile 90 arasında ölümcül olabileceği açıklanmış, dünya sağlık örgütü ise yeni bir pandeminin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji'den 4 il için sel uyarısı!
Meteoroloji'den 4 il için sel uyarısı!
İtalya’nın kuzeyi kara teslim oldu
İtalya’nın kuzeyi kara teslim oldu
Kurtlar Vadisi ilk görüntüler...
Kurtlar Vadisi ilk görüntüler...
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Elazığ korkutan deprem
Elazığ korkutan deprem
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Kazdıkları çukurda yakalandılar!
Başına gelmeyen kalmadı
Başına gelmeyen kalmadı
O ilçede harita maviye döndü!
O ilçede harita maviye döndü!
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
İstanbul Boğazı'nda sürü halinde görüldüler
Turistler pes dedirtti!
Turistler pes dedirtti!
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Daha Fazla Video Göster