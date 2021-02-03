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Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK görüş istedi

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Giriş: 03.02.2021 11:39
Güncelleme:03.02.2021 12:50
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçiş kararının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Yükseköğretim kurulu, Sağlık Bakanlığı'ndan bahar döneminde yüz yüze öğretime geçiş için görüş istedi.

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçiş kararının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Yükseköğretim kurulu, Sağlık Bakanlığı'ndan bahar döneminde yüz yüze öğretime geçiş için görüş istedi.

YÖKten yüz yüze eğitim için flaş karar! Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim... YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN FLAŞ KARAR! ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİ AÇILACAK MI? 2020-2021 YÜZ YÜZE EĞİTİM...
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