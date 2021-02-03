Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK görüş istedi

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçiş kararının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Yükseköğretim kurulu, Sağlık Bakanlığı'ndan bahar döneminde yüz yüze öğretime geçiş için görüş istedi.

Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçiş kararının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Yükseköğretim kurulu, Sağlık Bakanlığı'ndan bahar döneminde yüz yüze öğretime geçiş için görüş istedi.