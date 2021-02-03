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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK'ten yüz yüze eğitim için flaş karar! Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim... YÖK'ten yüz yüze eğitim için flaş karar! Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? 2020-2021 yüz yüze eğitim... Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Bahar döneminin başlamasına kısa bir süre kala gözler yüz yüze eğitim kararlarına çevrildi. Öğrencilerin heyecanla araştırdığı yüz yüze eğitim ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Peki, üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 03.02.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 12:52
Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Pandemi nedeniyle online eğitim sistemine geçen üniversitelerde gözler yüz yüze eğitim takvimine çevrildi. Merakla beklenen açıklama Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? 2020-2021 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖK'TEN 'YÜZ YÜZE EĞİTİM 'AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada,
"Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı BAHAR DÖNEMİ ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerin hangi tarihte yüz yüze eğitime geçeceği henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e gelecek açıklama bekleniyor. Son gelişmelere göre alınacak yeni kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçtiğimiz haftalarda yapığı açıklamada,
"YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır.