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Üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor

Üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 15:51
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için Van Gölü’nde arama çalışmaları devem ederken, acılı aile ise kızlarından gelecek bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
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