29 Eylül 2024, Pazar
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Üniversite öğrencisi kızdan haber alınamıyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için Van Gölü’nde arama çalışmaları devem ederken, acılı aile ise kızlarından gelecek bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.