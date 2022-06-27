27 Haziran 2022, Pazartesi
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Ümraniye’de süpürgenin sesinden rahatsız olan koca dehşet saçtı! 40 yıllık eşini kabloyla boğdu
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 61 yaşındaki Gürsel Kaya, temizlik yaparken ses yaptığı sebebiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı (58) boğdu. "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek 155'i arayan Gürsel Kaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, hapishaneye gönderildi.