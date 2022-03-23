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Ümraniye’de kadın sürücü el frenini çekmeyi unuttuğu aracının altında kaldı! O anlar kamerada
Olay, geçen gün Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerindeki zemin otoparkında 11.30 sularında yaşandı.
ÖDEME YAPMAYA İNDİĞİNDE EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU
İddiaya göre Toyota Auris marka otomobil sürücüsü 43 yaşındaki Güler Feyiz isimli kadın, otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu.
DURDURMAK İSTERKEN ALTINDA KALDI
Ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen kadın, kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı.
10 METRE SÜRÜKLENDİ
Kayan otomobilin altına girerek sıkışan kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Güler Feyiz, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Güler Feyiz'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
El freni çekilmeden park edilen otomobilin kaydığı ve kadın sürücüsünün otomobilin altında kalarak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.