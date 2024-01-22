Ulu Camii'nin minberindeki sır! Camii minberindeki güneş sistemi haritasının sırrı ne?

Bursa Ulu Camii'nin minberindeki güneş sistemi haritasının sırrı ne? Güneş sistemi planı ne zaman kim tarafından çizildi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan araştırmacı tarihçi Samet Tatlıcı verdi.

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