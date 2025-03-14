14 Mart 2025, Cuma
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Ülke genelinde bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bahar havası yurt genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Termometrelerin Ankara'da 23-24, İstanbul'da 21-22, İzmir'de 25-26'ya kadar çıkması bekleniyor. Türkiye genelinde hava durumunu A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Adil Tek değerlendirdi.