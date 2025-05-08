Uçak ambulans 7 aylık bebek için havalandı

Muş Devlet Hastanesi’nde hemofagositik sendrom ve karaciğer yetmezliği tanıları konulan 7 aylık bebeğin, Muş Devlet Hastanesi tarafından yapılan değerlendirme sonrası ileri tetkik ve tedavisinin Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulans, İstanbul Havalimanı'ndan havalanarak Muş’a iniş yaptı. Havalimanına ambulansla getirilen bebek, uzman sağlık ekibi eşliğinde Ankara’ya nakledildi.

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