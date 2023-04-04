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Twitter'ın logosu Dogecoin oldu

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Giriş: 04.04.2023 08:30
Attığı tweetler ve kripto paralara yönelik vaatleriyle piyasayı manipüle etmekle suçlanan Elon Musk, sahibi olduğu Twitter'ın logosunu Dogecoin'e çevirdi. Tartışmalı hamle, Dogecoın fiyatında yüzde 17 sıçramaya neden oldu.
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