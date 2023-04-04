Twitter'ın logosu Dogecoin oldu

Attığı tweetler ve kripto paralara yönelik vaatleriyle piyasayı manipüle etmekle suçlanan Elon Musk, sahibi olduğu Twitter'ın logosunu Dogecoin'e çevirdi. Tartışmalı hamle, Dogecoın fiyatında yüzde 17 sıçramaya neden oldu.

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