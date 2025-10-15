Tuzla’da tersanesinde feci olay! Korkutan patlamada 1 ölü 3 yaralı

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN