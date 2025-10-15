Tuzla’da gemide patlama: 1 ölü, 4 yaralı! A Haber olay yerinde

Tuzla'da tersanede tadilatı yapılan geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca detayları aktardı.

