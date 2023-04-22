Tuzla'da feci olay! Japon mühendise vinç çarptı hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'da Chmical Explorer adlı gemide sorumlu mühendis olarak çalışan 59 yaşındaki Japon Tatsuo Ozaki, vinç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mühendis vinç raylarında teknik açıdan eksik olan yerlerin fotoğraflarını çekmek istediği sırada ölürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.