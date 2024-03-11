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Tuzla'da fabrikada yangın!

DHA
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Giriş: 11.03.2024 16:36
Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla’da fabrikada yangın!
Tuzla'da fabrikada yangın!
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