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Tuzla'da fabrika yangını

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 13:11
Tuzla'da bulunan deri organize sanayi bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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