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Tuzla Metrosu açılacak mı? Hayal mi oldu? Kafaları karıştıran metro planlaması

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Giriş: 19.03.2021 12:42
Güncelleme:19.03.2021 12:50
İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan Tuzla Metrosu içinden çıkılmayacak bir hal aldı. Çünkü açılış tarihi devamlı değişti. Haliyle Tuzlalılar metro hizmete girmesini sabırsızlıkla beklerken şimdi akıllarda soru i��areti kaldı.
İstanbul halkının parası algı yönetmek için kullanılıyor "İSTANBUL HALKININ PARASI ALGI YÖNETMEK İÇİN KULLANILIYOR"
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