Tuzla Metrosu açılacak mı? Hayal mi oldu? Kafaları karıştıran metro planlaması

İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan Tuzla Metrosu içinden çıkılmayacak bir hal aldı. Çünkü açılış tarihi devamlı değişti. Haliyle Tuzlalılar metro hizmete girmesini sabırsızlıkla beklerken şimdi akıllarda soru i��areti kaldı.

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