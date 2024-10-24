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TUSAŞ şehitlerine veda! Taksici Murat Arslan için tören düzenlendi

TUSAŞ şehitlerine veda! Taksici Murat Arslan için tören düzenlendi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 13:31
Ankara’da TUSAŞ’a yönelik alçak terör saldırısında şehit düşen taksici Murat Arslan için tören düzenlendi ve son yolculuğuna uğurlandı. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
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