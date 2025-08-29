29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Turşuları ve doğal güzellikleriyle meşhur Çubuk! Ankara’nın saklı köşesi: Karagöl
Turşuları ve doğal güzellikleriyle meşhur Çubuk! Ankara’nın saklı köşesi: Karagöl

Turşuları ve doğal güzellikleriyle meşhur Çubuk! Ankara’nın saklı köşesi: Karagöl

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 16:14
Çubuk ilçesi turşuları, kültürü ve yöresel tatlarıyla Ankara'ya değer katan ilçelerden biri olmaya devam ediyor. Lezzetlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Çubuk'un en görkemli noktalarından biri ise Karagöl. Ekibimiz ilçeye giderek hem kültürel zenginlikleri hem de Karagöl'ü yerinde görüntüledi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Turşuları ve doğal güzellikleriyle meşhur Çubuk! Ankara’nın saklı köşesi: Karagöl
Başkan Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor
Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydınlı çocuklar geleceğe kulaç atıyor
Gitar çantasındaki cips paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Gitar çantasındaki cips paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Bürokratik engel gurbetçiyi canından etti!
Bürokratik engel gurbetçiyi canından etti!
Turistlerin karavanı ile TIR çarpıştı!
Turistlerin karavanı ile TIR çarpıştı!
Bu görüntünün beledini ödedi!
Bu görüntünün beledini ödedi!
Çocuk kaçırma girişimi! O şahıs yakalandı
Çocuk kaçırma girişimi! O şahıs yakalandı
Sigara fabrikası gibi eve operasyon
Sigara fabrikası gibi eve operasyon
Ev yangını paniğe neden oldu
Ev yangını paniğe neden oldu
Damda kitap okurken vurulan çocuk öldü!
Damda kitap okurken vurulan çocuk öldü!
Teknelerden geriye iskeletleri kaldı
Teknelerden geriye iskeletleri kaldı
Fotoğraf çekerken vadiye düştü!
Fotoğraf çekerken vadiye düştü!
Kask takmayan 4 sürücüye ceza!
Kask takmayan 4 sürücüye ceza!
Daha Fazla Video Göster