Turşuları ve doğal güzellikleriyle meşhur Çubuk! Ankara’nın saklı köşesi: Karagöl

Çubuk ilçesi turşuları, kültürü ve yöresel tatlarıyla Ankara'ya değer katan ilçelerden biri olmaya devam ediyor. Lezzetlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Çubuk'un en görkemli noktalarından biri ise Karagöl. Ekibimiz ilçeye giderek hem kültürel zenginlikleri hem de Karagöl'ü yerinde görüntüledi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN