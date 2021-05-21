Türkiye’yi ağlatan fotoğraf! Çabuk iyileş Beril Bebek

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 1 yaşındaki Beril bebek, hastaneye gidene kadar acil tıp teknisyeni Mehmet Canko'yu hiç bırakmadı. Canko, "Kendi çocuğum olsa nasıl davranırdım düşüncesiyle taşıyorum" dedi. 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi.

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