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Türkiye’yi ağlatan fotoğraf! Çabuk iyileş Beril Bebek

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Giriş: 21.05.2021 12:12
Güncelleme:21.05.2021 12:16
Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen ve vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 1 yaşındaki Beril bebek, hastaneye gidene kadar acil tıp teknisyeni Mehmet Canko'yu hiç bırakmadı. Canko, "Kendi çocuğum olsa nasıl davranırdım düşüncesiyle taşıyorum" dedi. 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi.
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