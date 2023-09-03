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Türkiye’ye meteor mu düştü?

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Giriş: 03.09.2023 14:05
Türkiye'ye göktaşı mı düştü son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Akşam saatlerinde Doğu ve Güney Doğu'da yer alan Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı düştüğü iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından vatandaşlar konuya yönelik araştırma yapmaya başladı. Bu noktada Türkiye'ye göktaşı mı düştü sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Türkiye'ye meteor mu düştü? Göktaşı nedir, nasıl oluşur, neden düşer?
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