29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı! Yerlilik şartı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2023 11:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Körfez ülkelerine yaptığı 'yatırım çıkarmasının' detayları belli olmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan iş birliği anlaşmalarının yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümünün enerji alanında olduğu, Türkiye'de deniz üstü rüzgâr, güneş enerjisi santralleri yapılacağı belirtiliyor.
Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı!
Türkiye’ye 29 milyar dolarlık enerji yatırımı!
Gizemli kazı! A Haber o noktada
Gizemli kazı! A Haber o noktada
Ekrem İmamoğlu parti kursa şansı olur mu?
Ekrem İmamoğlu parti kursa şansı olur mu?
Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar
Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar
Bolu’da esrarengiz kazı!
Bolu’da esrarengiz kazı!
Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor!
Süresiz nafaka uygulaması kalkıyor!
İstanbul’da gece yarısı silahlı saldırı
İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı
Mihrace’nin ölümünde kahreden detay!
Mihrace'nin ölümünde kahreden detay!
Bisikletlinin çilesi bitmiyor!
Bisikletlinin çilesi bitmiyor!
İstanbul’un barajları alarma veriyor!
İstanbul’un barajları alarma veriyor!
İBB’nin kavşak düzenlemesi isyan ettirdi
İBB’nin kavşak düzenlemesi isyan ettirdi
Rize’de etkili sağanak
Rize'de etkili sağanak
Daha Fazla Video Göster