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Türkiye’nin tarım ürünleri! Üreticilerin hasat mesaisi!

Türkiye’nin tarım ürünleri! Üreticilerin hasat mesaisi!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 12:18
Kış boyunca bakımlarını yaptılar şimdilerde ise emeklerinin karşılığını almak için ter döküyorlar. Çiftçilerin binbir emekle yetiştirdiği ürünler sofralarda yerini almak için yola çıkıyor. Ekiplerimiz de yurdun farklı noktalarında üreticilerin mesaisini izledi.
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Üreticilerin hasat mesaisi!
Üreticilerin hasat mesaisi!
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