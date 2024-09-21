Türkiye’nin tarım ürünleri! Üreticilerin hasat mesaisi!

Kış boyunca bakımlarını yaptılar şimdilerde ise emeklerinin karşılığını almak için ter döküyorlar. Çiftçilerin binbir emekle yetiştirdiği ürünler sofralarda yerini almak için yola çıkıyor. Ekiplerimiz de yurdun farklı noktalarında üreticilerin mesaisini izledi.

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