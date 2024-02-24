25 Şubat 2024, Pazar
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Türkiye’nin patatesi bu depolarında saklanıyor! Türkiye’nin patates deposu Nevşehir
Nevşehir sadece bu sezon 660 bin ton patates üretildi. Türkiye'nin patatesi Nevşehir'deki depolarda saklanıyor. Patateslerin doğal soğuk hava depoları ve mağaralarda nasıl muhafaza edildiğini A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan üretici Kenan Öztürk aktardı.