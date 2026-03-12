CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

13 yaşındaki kızın cesedi babasının bahçesinde bulundu: Baba intihar etti!

Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Z.Ü., babasının bahçesinde ölü bulundu. Küçük kızı öldürüp gömdüğü iddia edilen babasının intihar ettiği öğrenildi.

İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
