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Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması! 3 yılda bitirilmesi planlanıyor

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Giriş: 12.04.2021 12:04
Güncelleme:12.04.2021 12:21
Türk bilim insanları çok önemli bir buluşa daha imza atmaya hazırlanıyor. İstinye ve Uludağ Üniversitesi'nin başarılı akademisyenleri Türkiye'nin ilk yerli ve milli kanser ilacını üretmeye çalışıyor. Hayvan deneylerinde son aşamaya gelen çalışma eğer başarılı olursa, kolon kanserini tedavisinde etkili olacak.
Türkiyenin ilk kanser ilacı çalışması TÜRKİYE'NİN İLK KANSER İLACI ÇALIŞMASI

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Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması
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