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Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması! 3 yılda bitirilmesi planlanıyor
Türk bilim insanları çok önemli bir buluşa daha imza atmaya hazırlanıyor. İstinye ve Uludağ Üniversitesi'nin başarılı akademisyenleri Türkiye'nin ilk yerli ve milli kanser ilacını üretmeye çalışıyor. Hayvan deneylerinde son aşamaya gelen çalışma eğer başarılı olursa, kolon kanserini tedavisinde etkili olacak.