17 Ağustos 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye’nin eğitimde dünü ve bugünü! Son 21 yılda eğitimde neler değişti? | ANALİZ
Zaman baş döndürücü bir hızla akıp gidiyor. Nefes kesen, insanı şoke eden, acılara boğan olaylar arasında aslında zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz. Ancak yaşanılanları her ne kadar bizler unutsak da tarih sayfaları olayları tek tek not ediyor ve bir gün karşımıza çıkarıyor. İşte 3 Kasım 2002'den sonra eğitimdeki dönüşümü ve Türkiye Yüzyılı'nda ne hedeflendiğini anlatan analiz haberimiz...