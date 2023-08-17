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Türkiye’nin eğitimde dünü ve bugünü! Son 21 yılda eğitimde neler değişti? | ANALİZ

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Giriş: 17.08.2023 16:55
Zaman baş döndürücü bir hızla akıp gidiyor. Nefes kesen, insanı şoke eden, acılara boğan olaylar arasında aslında zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz. Ancak yaşanılanları her ne kadar bizler unutsak da tarih sayfaları olayları tek tek not ediyor ve bir gün karşımıza çıkarıyor. İşte 3 Kasım 2002'den sonra eğitimdeki dönüşümü ve Türkiye Yüzyılı'nda ne hedeflendiğini anlatan analiz haberimiz...
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Türkiye’nin eğitimde dünü ve bugünü
Türkiye’nin eğitimde dünü ve bugünü
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